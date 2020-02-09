Доха, , 23:22 — REGNUM Футболисты московского «Локомотива» в заключительном матче товарищеского турнира в Дохе (Катар) в серии пенальти обыграли команду «Ростов». Основное время «битвы» завершилось со счетом 3:3, а в серии пенальти удачливее оказались игроки столичного клуба.

В составе победителей голевыми действиями отметились Мурило, Гжегож Крыховяк и Дмитрий Рыбчинский. У проигравших мячи забили Максим Осипенко, Павел Мамаев и Роман Еременко.

Благодаря этой победе «Локомотив» занял второе место на Кубке Париматч Премьер, «Ростов» — третье.

Напомним, что первое место по итогам турнира занял футбольный клуб «Спартак» (Москва), ранее обыгравший «Ростов» (2:1), уступивший в серии пенальти московскому «Локомотиву» (1:2) и переигравший команду «Партизан» из Сербии (3:2).

Как передавало ИА REGNUM, 8 февраля футболисты московского «Спартака», переигравшие команду «Партизан» из Сербии, стали победителями предсезонного международного турнира — Кубка Париматч Премьер-2020.

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