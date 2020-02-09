Стокгольм, , 21:51 — REGNUM Сборная России по хоккею является всегда сильным соперником. Об этом, как передает «Чемпионат», сообщил главный тренер сборной Чехии Милош Ржига, комментируя итоги матча шведского этапа Евротура со сборной России.

«Россия — всегда сильный соперник, — сказал он. — Какую бы команду вы ни собрали, никто не может сказать, что она плохая».

Как передавало ИА REGNUM, 9 февраля сборная Чехии по хоккею переиграла команду России в заключительном матче третьего этапа Евротура. Встреча, завершившаяся со счётом 4:3 (б), прошла на «Эрикссон Глоб Арене» в Стокгольме.

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