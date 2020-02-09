Пенза, , 19:24 — REGNUM В Пензенском городе «Спутнике» (активно развивающийся жилой комплекс, расположенный в районе Терновка) 8 февраля прошел День зимних видов спорта. Состязания проводятся по инициативе Олимпийского комитета России по всей стране с 2015 года. В этом году благодаря федеральному гранту Пензенская область стала одной из главных площадок проведения всероссийского спортивного праздника, сообщили ИА REGNUM в правительстве Пензенской области.

В программу состязаний вошли гонки на тюбингах, регби на снегу, веселый биатлон, хоккей с шайбой, перетягивание каната, рыболовный спорт, гонки на собачьих упряжках, строительство снеговиков.

Кроме того, был проведен всероссийский пожарно-спасательный флешмоб «МЧС — за здоровый образ жизни».