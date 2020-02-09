Мадрид, , 18:41 — REGNUM Футбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) переиграл московский ЦСКА в товарищеском матче в Испании. Встреча, прошедшая 9 февраля на стадионе в испанском городе Бенидорме, завершилась со счетом 3:2. Об этом сообщается на сайте сине-бело-голубых.

В составе победителей голевыми действиями отметились Артем Дзюба (дубль) и Сердар Азмун. У проигравших мячи забили Кристиян Бистрович и Федор Чалов.

«Финальный свисток арбитра зафиксировал непростую и зрелищную победу команды Сергея Семака — 3:2», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следующий матч «Зенит» проведет также 9 февраля против представителей ПФЛ — «Ленинградца».

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