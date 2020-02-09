Стокгольм, , 17:22 — REGNUM Сборная Чехии по хоккею переиграла команду России в заключительном матче третьего этапа Евротура. Встреча прошла 9 февраля на «Эрикссон Глоб Арене» в Стокгольме и завершилась со счётом 4:3.

В составе проигравших шайбы забросили Артур Каюмов, Андрей Светлаков и Павел Порядин. У победителей голевыми действиями отметились Ян Коштялек (дубль) и Якуб Флек.

Основное время встречи завершилось вничью, а в серии буллитов точнее оказались чехи.

Таким образом, сборная России уступила в третьем матче подряд.

Как передавало ИА REGNUM, 8 февраля сборная Швеции по хоккею переиграла с крупным счетом команду России на «Шведских играх». Встреча, прошедшая 8 февраля на «Эрикссон Глоб Арене» в Стокгольме, завершилась со счётом 5:2.

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