Вашингтон, , 16:03 — REGNUM Со счётом 2:3 латвийские теннисистки проиграли сборной США матч в Кубке Федерации в американском Эврете, пишет портал nra.lv.

В ходе матча Алёне Остапенко удалось выиграть один матч у победительницы недавнего Открытого чемпионата Австралии американки Софии Кенин со счётом 6−3, 2−6, 6−2. А Анастасия Севастова взяла вверх над легендарной Сереной Вильямс 7−6 (7:5), 3−6, 7−6 (7:4).

Тем не менее решающий парный матч латвийские теннисистки уступили со счётом 4−6, 0−6 Софии Кенин и специалистке по парной игре Бетани Матек-Сандс. Теперь латвийская сборной пример участие в борьбе за право остаться в группе сильнейших.