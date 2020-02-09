Турин, Италия, , 15:56 — REGNUM Спортивный директор футбольного туринского клуба «Ювенутс» Фабио Паратичи подтвердил информацию о том, что клуб собирается продлить соглашение со своим аргентинским нападающим Пауло Дибалой. Его слова на эту тему 9 февраля приводит DAZN.

«В ближайшие месяцы мы с ним поговорим. У нас уже было несколько предварительных обсуждений до января, и мы договорились поговорить ближе к концу сезона», — заявил Паратичи.

Также он рассказал, что 26-летний футболист для туринской команды является попаданием в «десятку» и игроком фундаментального значения, поэтому в клубе знают его ценность и что он из себя представляет.

Отметим, Пауло Дибала перешёл в состав «Ювентуса» из команды «Палермо» в 2015 году, и сумма трансфера за него составила € 40 млн. В нынешнем сезоне он выступил за «Ювентус» в 29 матчах и отметился в них 11 мячами и 11 голевыми передачами. Его текущий контракт рассчитан до лета 2022 года.