Манчестер, Великобритания, , 15:49 — REGNUM Домашний матч футбольного клуба «Манчестер Сити» с лондонской командой «Вест Хэм» в рамках двадцать шестого тура английской Премьер-лиги (АПЛ) перенесён. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба клуба из Манчестера.

Также сообщается, что причиной переноса игры стала плохая погода и уточняется, что решение о переносе даты матча было принято специалистом по безопасности «МС» после его консультаций с другими представителями манчестерской команды и «Вест Хэма».

При этом новая дата проведения матча на данный момент не сообщается.

Отметим, матч двадцать шестого тура АПО с участием команд «МС» и «Вест Хэм» должен был состояться на поле манчестерского стадиона «Этихад» в 19:30 мск.