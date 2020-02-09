Москва, , 15:46 — REGNUM Российская гимнастка Дина Аверина стала победительницей в индивидуальных упражнениях с мячом на московском этапе Гран-при по художественной гимнастике.

Победный результат Авериной составил 21,350 балла.

Второе место заняла представительница Белоруссии Анастасия Салос, которая набрала 22,450 балла. Третьей стал еще одна российская гимнастка Лала Крамаренко (22,350 балла).

Также известно, что в индивидуальных упражнениях с обручем победила ещё одна российская спортсменка Екатерина Селезнева, набравшая 24,400 балла. Второе место также заняла Анастасия Салос из Белоруссии (23,450 балла), третье — ещё одна представительница России Дарья Трубникова (21,800 балла).

Кроме этого, в командных упражнениях с пятью мячами победила сборная команда России (33,900 балла), второе место — у Белоруссии (32,100 балла), третьей стали спортсменки из Узбекистана (31,650 балла).

Отметим, этап Гран-при по художественной гимнастике в Москве закончится позднее 9 февраля финалом групповых упражнений с тремя обручами и двумя парами булав, а также индивидуальными упражнениями с булавами и лентой.