Багдад, , 15:14 — REGNUM Полузащитник футбольного багдадского клуба «Аль-Завра» и национальной сборной Ирана по футболу Сафа Хади может пополнить состав самарской команды «Крылья Советов». Об этом 9 февраля сообщает IQ-PRO.

По данным источника, переход 21-летнего футболиста в «Крылья Советов» может состояться в ближайшее время и самарский клуб уже сделал предложение «Аль-Завре» о трансфере игрока.

При этом ранее появилось информация, что футболистом также интересуется санкт-петербургский клуб «Зенит».

Отметим, в настоящее время «Крылья Советов» находятся на пятнадцатом, предпоследнем месте в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, набрав в девятнадцати турах 18 очков.