Эдинбург, Великобритания, , 15:12 — REGNUM Хавбек шотландского футбольного клуба «Стенхаусмюир», выступающего в четвертом по силе дивизионе страны, Коннер Дати получил дисквалификацию сроком на два года за употребление марихуаны. Об этом 9 февраля сообщает шотландское издание Scotsman.

По данным источника, проба на допинг, взятой у 23-летнего футболиста 16 марта минувшего года после игры с командой «Странраер», дала положительный результат на наркотические вещества. При этом срок двухгодичной дисквалификации начинается с момента сдачи пробы нарушителем.

Отметим, Коннер Дати играет за «Стенхаусмюир» с 2018 года и в минувшем сезоне сыграл за свой клуб в 38 матчах, отметившись в них 3 голами и 6 результативными передачами.