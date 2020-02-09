Москва, , 15:11 — REGNUM Российская гимнастка Александра Солдатова призналась, что в течение последних нескольких лет страдает булимией, которая мешает ей полностью выкладываться на тренировках и выступлениях.

«Более двух лет я болею булимией, это очень страшная болезнь», — рассказала спортсменка в беседе с ТАСС.

Также она призналась, что плакала, когда рассказывала об этой болезни своему тренеру — Анне Вячеславовне Дьяченко, и что они проговорили на данную тему в течение трех или четырех часов.

Кроме этого спортсменка поблагодарила своих тренеров за поддержку в этой ситуации.

«Каждый раз, когда у меня был выбор — здоровье или спорт, я всегда выбирала спорт», — подчеркнула она.

Отметим, Александра Солдатова является четырехкратной чемпионкой мира и многократной чемпионкой Европы по художественной гимнастике. Ранее спортсменка не смогла войти в состав национальной команды на московский этап Гран-при, который проходит 7−9 февраля, однако собирается выступить на гала-концерте в последний день этапа.