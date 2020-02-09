Лондон, , 14:18 — REGNUM Пловчиха из Великобритании Татьяна Белогонова в настоящее время занимается сменой британского гражданства на российское. Об этом 9 февраля сообщает портал Swim Swam.

Также уточняется, что ранее выступавшая под флагом Британии спортсменка, свои выступления на международном турнире Golden Tour проводит под флагом России.

«Решение заняло у меня довольно много времени, я думала об этом месяцами и никак не могла решиться на этот шаг», — приводит портал слова Белогоновой.

Кроме этого, она отметила, что при принятии данного решения ей было, о чем поразмыслить и что после этого в мае 2019 года она наконец решилась сменить свое гражданство на российское.

Отметим, мать спортсменки является уроженкой России, при этом сама она родилась и проживала в Великобритании. Помимо этого, Татьяна Белогонова в 2018 году выиграла турнир чемпионат Европы среди юниоров на дистанции 50 м брассом.