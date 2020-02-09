Стокгольм, , 13:53 — REGNUM Российский лыжник Андрей Большунов стал победителем в мужском масс-страте свободным стилем на дистанции 15 км, проходившем в рамках этапа Кубка мира по беговым лыжам, проходящем в шведском Фалуне.

Победный результат Большунова составил 33 минуты 10,3 секунды.

Второе место занял представитель Норвегии Шур Рёте, чьё отставание от лидера составило +0,8 секунды. Третье место занял ещё один российский лыжник Иван Якимушкин, который проиграл победителю +9,7 секунды.

Также в лучшую десятку вошел ещё один российский лыжник — Андрей Мельниченко, который занял четвертое место +10,5 секунды.

Отметим, этап Кубка мира в шведском Фалуне завершится позднее 9 февраля женской гонкой масс-старта.