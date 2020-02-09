Торонто, Канада, , 13:51 — REGNUM О готовности Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной федерации хоккея (IIHF) к выполнению требований игроков североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ), чтобы последние могли принять участие в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, сообщил 9 февраля журналист телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман на своей странице в соцcети Twitter.

«МОК и IIHF выразили готовность на этой неделе выполнить требования НХЛ, чтобы игроки лиги поехали на Олимпиаду 2022 года», — написал на своей странице Фридман.

Также он указал, что в эти требования входят расходы на страховку и командировки, а также возможность продвижения НХЛ на международном уровне с использование своих платформ.

Напомним, в марте 2017 года НХЛ сообщила о неучастии своих игроков в Зимних олимпийских играх 2018 года.