Мюнхен, Германия, , 13:04 — REGNUM Бразильский полузащитник футбольного клуба «Барселона» Филиппе Коутиньо, арендованный в настоящее время мюнхенской командой «Бавария» стал предметом интереса со стороны сразу нескольких лучших клубов английской Премьер-лиги (АПЛ). Об этом 9 февраля сообщает Daily Express.

По данным источника, 27-летним футболистом интересуются команды «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ливерпуль», за который он играл с 2013 по 2018 год.

При этом в «Барселоне» готовы отпустить футболиста в другую команду за сумму примерно в € 90 млн.

Также игрока может выкупить за € 120 млн мюнхенская «Бавария» по окончании срока аренды, однако в обратном случае футболист вернется в «Барселону».

Отметим, в нынешнем сезоне Филиппе Коутиньо сыграл за «Баварию» в 26 матчах и отметился в них 8 голами и 7 результативными передачами.