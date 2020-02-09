Москва, , 12:53 — REGNUM В следующем сезоне новым техническим спонсором московского футбольного клуба «Локомотив» станет немецкий концерн Adidas, который специализируется на выпуске и продаже спортивной обуви, одежды и инвентаря. Об этом 9 февраля сообщает Sport24.

Также сообщается, что сотрудничество московской команды с новым техническим спонсором начнется с начала сезона 2020/21. При этом в настоящее время всю спортивную экипировку для «Локомотива» поставляет американская компания Under Armour.

Напомним, концерн Adidas уже был техническим спонсором «Локомотива» в 1989 и 1993 годах, а также в период с 2005 по 2010 год и с 2014 до 2018 года.

Отметим, в настоящее время московский клуб «Локомотив» занимает пятое место турнирной таблицы Российской Премьер-лиги, набрав в девятнадцати турах 34 очка.