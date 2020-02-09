Бирмингем, Великобритания, , 12:52 — REGNUM Атакующий полузащитник и капитан команды из Бирмингема «Астон Вилла» Джек Гриллиш согласен перейти в состав клуба «Манчестер Юнайтед» летом нынешнего года. Об этом 9 февраля сообщает Goal.com.

По данным источника, 24-летний футболист уже начал подбирать себе подходящий дом в Манчестере, так как намерен сотрудничать с «МЮ» в течение долгого срока. При этом он ожидает, что будет зарабатывать в «МЮ» больше, чем в настоящее время в «Астон Вилле», где его зарплата составляет £ 100 тыс. (примерно € 118 тыс.) в неделю.

При этом отмечается, что «МЮ» пока не начала переговоры о трансфере игрока, стоимость которого составляет € 35 млн, а его текущий контракт с «Астон Виллой» рассчитан до лета 2023 года.

Отметим, в нынешнем сезоне Джек Гриллиш сыграл за свой нынешний клуб в 27 матчах и отметился в них 9 голами и 7 результативными передачами.