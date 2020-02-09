Хьюстон, США, , 11:59 — REGNUM Американский боец смешанного стиля (ММА) Джурни Ньюсон досрочно победил своего соотечественника Доминго Пиларте на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 247 в Хьюстоне.

Ньюсон на 38-й секунде поединка провел своему оппоненту удачный правый боковой удар, чем отправил последнего на пол октагона, где провел его добивание серией ударов руками. В итоге рефери вынужден был остановить бой и присудить Пиларте поражение техническим нокаутом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее другой американский боец ММА Джон Джонс одержал верх над своим соотечественником Домиником Рейесом в бою за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе на турнире в Хьюстоне.

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