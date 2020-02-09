Москва, , 11:57 — REGNUM Московский футбольный клуб «Спартак» продлил соглашение со своим защитником Андреем Ещенко. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба московской команды.

Также сообщается, что новый контракт с 36-летним футболистом рассчитан до лета 2021 года.

Отметим, Андрей Ещенко пришел в «Спартак» в 2016 году и до этого он играл в составе махачкалинского клуба «Анжи», московских «Динамо» и «Локомотива», а также некоторые другие, включая ряд команд с Украины.

Напомним, в текущем сезоне игрок провел в составе команды 7 матчей в Российской Премьер-лиг и не отметился в них никакими результативными действиями. Всего сыграл в составе «Спартака» 86 матчей и отметился в них одним голом и тремя результативными передачами