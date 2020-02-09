Хьюстон, США, , 11:44 — REGNUM Киргизская боец смешанного стиля (ММА) Валентина Шевченко одержала победу над американкой Кэтлин Чукагян в поединке за титул чемпионки Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на турнире UFC 247 в Хьюстоне.

Поединок закончился в третьем раунде, после того как Шевченко перевела схватку в партер и удерживая оппонентку стала наносить ей удары руками по лицую В итоге американке было присуждено поражение техническим нокаутом.

Таким образом киргизская боец провела третью удачную защиту своего титула чемпионки UFC, которым она владеет с 2018 года. Теперь в её активе 18 побед в 21 поединке в ММА. Для Чукагян данное поражение стало третьим при 13 победах.