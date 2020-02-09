Ванкувер, Канада, , 11:33 — REGNUM Хоккейный клуб «Калгари Флеймз» нанес поражение с разгромным счетом команде «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра проходила на льду «Роджерс-Арены» в Ванкувере и закончилась победой гостей со счетом 2:6.

Голы в составе победителей забили Дерек Райан (5-я минута), Мэттью Ткачук (13-я), Диллон Дюбе (23-я), Милан Лучич (47-я в большинстве), Шон Монахан (57-я) и Тобиас Ридер (58-я в пустые ворота).

У «Кэнакс» голы на счету Таннера Пирсона (1-я) и Адама Годетта (19-я).

Отметим, по итогам матча в активе «Калгари» стало 62 очка, клуб находится на седьмом месте турнирной таблицы Западной конференции НХЛ. У «Ванкувера» в активе 65 очков и четвертое место там же.