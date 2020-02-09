Парадайс, США, , 11:03 — REGNUM Хоккейный клуб «Каролина Харикейнз» переиграл в серии послематчевых буллитов команду «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе и закончилась в серии буллитов в пользу гостей со счетом 5:6.

Основное время матча закончилось с ничейным результатом 5:5.

У «Харрикейнз» шайбами отметились Теуво Терявяйнен (20-я минута), Себастьян Ахо (42-я), Эрик Хаула (45-я в большинстве), Хейдн Флёри (51-я) и Мартин Нечас (54-я в большинстве).

В составе «Вегаса» голы забили Макс Пасиоретти (14-я), Джон Меррил (15-я), Ши Теодор (21-я), Чендлер Стивенсон (43-я в большинстве) и Коди Икин (57-я).

Овертайм победителя не выявил, а в серии послематчевых буллитов удачливее оказались гости. Победный бросок записал на свой счет российский форвард «Каролины» Андрей Свечников, который ранее также сделал в матче одну результативную передачу.

Отметим, по итогам встречи в активе «Каролины» стало 67 очков, что позволяет клубу занимать седьмую строчку турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. У «Вегаса» 64 очка и шестое место на Западе.