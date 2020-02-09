Сакраменто, США, , 10:51 — REGNUM Баскетбольный клуб «Сакраменто Кингз» уверенно переиграл команду «Сан-Антонио Спёрс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра состоялась на паркете площадки «Голден Уан-центр» в Сакраменто и закончилась победой хозяев со счетом 122:102.

Наиболее результативным игроком встречи оказался защитник Бадди Хилд, который набрал за матч 31 очко.

У «Сан-Антонио» самым результативным стал разыгрывающий Деджанте Мюррей, немного не добравший до трипл-дабла с 17 очками, 9 подборами и 9 результативными передачами.

Отметим, это победа стала для «Сакраменто» пятой за последние семь игр текущего регулярного сезона НБА. Для «Сан-Антонио» данное поражение стало пятым в последних семи матчах и четвёртым подряд.