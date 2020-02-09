Колумбус, США, 9 февраля 2020, 10:50 — REGNUM Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» обыграл хоккеистов «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Игра прошла на льду «Нейшнвайд-Арены» в Колумбусе и закончилась в пользу гостей со счетом 1:2.
Счет в матче открыли хозяева усилиями Сета Джонса, отличившегося на 30-й минуте в большинстве.
Однако на этом хоккейная фортуна от них отвернулась и «Колорадо» в итоге победило с голами Назема Кадри (52-я) и Натана Маккиннона (56-я), забитыми под самый занавес встречи.
Отметим, по итогам матча в активе «Колорадо» стало 68 очков, что позволяет команде находиться на втором месте турнирной таблицы Западной конференции НХЛ. У «Коламбуса» 69 очков и пятое место на Востоке.