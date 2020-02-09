Сан-Франциско, США, , 10:49 — REGNUM Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» переиграл команду «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «Чейз Центр» в Сан-Франциско и закончилась со счетом 120:125 в пользу гостей.

Наиболее результативным игроком встречи оказался форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис, оформивший в мате дабл-дабл с 27 очками и 10 подборами.

У «Уорриорз» самым результативным стал форвард Маркис Крисс, который остановился в шаге от дабл-дабла с 26 очками и 9 подборами.

Отметим, эта победа стала для «Лейкерс» четвёртой за последние семь матчей текущего регулярного сезона НБА. Для «Голден Стэйт» данное поражение стало пятым в последних семи играх.