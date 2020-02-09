Санрайз, США, , 10:48 — REGNUM Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» переиграл команду «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась на льду арены «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайз и закончилась победой гостей со счетом 2:3.

У «Питтсбурга» голы забили Крис Летанг (7-я минута), Теодор Люгерс (11-я) и Синди Кросби (24-я в большинстве).

У их оппонентов шайбами отличились Майк Хоффман (18-я) и Бретт Коннолли (25-я).

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин записал на свой счет в матче одну результативную передачу.

Отметим, по итогам встречи «Питтсбург» набрал 73 очка, что позволяет ему занимать четвертую строчку турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. У «Флориды» 64 очка и десятое место там же.