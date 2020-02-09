Эдмонтон, Канада, , 10:09 — REGNUM Хоккейный клуб «Эдмонтон Ойлерз» переиграл команду «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ)

Игра состоялась на льду арены «Роджерс-плэйс» в Эдмонтоне и закончилась в пользу хозяев со счетом 3:2.

В составе победителей голами отличились Алекс Чиассон (40-я минута в большинстве) и оформивший в матче дубль, и принесший этим «Эдмонтону» победу Леон Драйзайтль (44-я, 54-я при игре 5×3).

У «Предаторз» шайбами отметились Крейг Смит (13-я) и Ник Бонино (38-я).

Отметим, по итогам встречи в активе «Эдмонтона» стало 64 очка, клуб находится на пятом месте турнирной таблицы Западной конференции НХЛ. У «Нэшвилла» 59 очков и десятое место там же.