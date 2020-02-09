Миннеаполис, США, , 10:03 — REGNUM Баскетбольный клуб «Миннесота Тимбервулвз» нанес поражение с разгромным счетом команде «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «Таргет-центр» в Миннеаполисе и закончилась в пользу хозяев со счётом 142:115.

При этом наиболее результативным игроком встречи оказался лёгкий форвард «Клипперс» Кавай Леонард, который набрал 29 очков в матче.

У «Миннесоты» самым результативным стал разыгрывающий Джордан Маклафлин, оформивший в матче дабл-дабл с 24 очками и 11 результативными передачами.

Отметим, данная победа прервала у «Миннесоты» проигрышную серию из тринадцати игр подряд в последних четырнадцати матчах нынешнего регулярного сезон НБА. Для «Клипперс» это поражение стало вторым за последние семь игр.