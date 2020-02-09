Сент-Луис, США, , 09:54 — REGNUM Хоккейный клуб «Даллас Старз» обыграл в овертайме команду «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра проходила на льду арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась в овертайме победой гостей со счетом 2:3.

Основное время матча закончилось с ничейным результатом 2:2.

В составе «Сент-Луиса» дубль оформил Колтон Парэйко отличившийся на 8-й (в большинстве) и 11-й минутах.

У «Далласа» голы забили Джейми Бенн (18-я в большинстве) и Роопе Хинц (34-я).

Победу гостям в овертайме принес ещё один гол Хинца, таким образом также оформившего в матче дубль, забитый им на 63-й минуте.

Отметим, по итогам встречи в активе «Далласа» стало 67 очков, что позволяет клубу находиться на третьей строчке турнирной таблицы Западной конференции НХЛ. У «Сент-Лиуса» в активе 73 очка, команда является лидером Запада.