Хьюстон, США, , 09:43 — REGNUM Американский боец смешанного стиля (ММА) Джон Джонс одержал верх над своим соотечественником Домиником Рейесом в бою за титул чемпиона промоушна Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе на турнире UFC 247 в Хьюстоне.

Бой проходил при практически равной борьбе, однако судьи по итогам всех пяти завяленных раундов в итоге посчитали, что действующий чемпион UFC выглядел предпочтительнее и отдали победу ему со счетом 48:47, 48:47, 49:46.

Отметим, эта удачная защита своего титула чемпиона UFC стала для Джона Джонса третьей. Теперь на его счету 25 побед в ММА (16 — досрочно) при одном поражении. Для Рейеса данное поражение стало первым при 12 победах (9 — досрочно).