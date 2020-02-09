Торонто, Канада, , 09:45 — REGNUM Баскетбольный клуб «Торонто Рэпторз» переиграл команду «Бруклин Нетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра состоялась на паркете площадки «Скотиабанк-Арена» в Торонто и закончилась со счетом 119:118 в пользу хозяев.

При этом наиболее результативным игроком встречи оказался легкий форвард «Нетс» Карис ЛеВерт, который набрал за игру 37 очков.

У «Рэпторз» самым результативным стал разыгрывающий Фред Ванвлит, набравший 29 очков за матч.

Отметим, данная победа стала для «Торонто» четырнадцатой подряд в последних четырнадцати матчах нынешнего регулярного сезона НБА. Для «Бруклина» данное поражение стало третьим за последние семь игр.