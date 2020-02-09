Вашингтон, , 09:01 — REGNUM Хоккейный клуб «Вашингтон» проиграл с разгромным счетом команде «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра проходила на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтон и победой гостей с разгромным результатом 2:7.

В составе «Флайерз» голами отличились оформивший в матче дубль Шон Кутюрье (16-я в большинстве и 23-я минуты), Микаэль Раффль (23-я), Джеймс ван Римсдайк (25-я), Николас Обе-Кубель (43-я), Трэвис Конечны (46-я) и Клод Жиру (49-я при игре 5×3).

У «Кэпиталз» шайбами отметились Ти Джей Оши (19-я в большинстве) и российский форвард клуба Евгений Кузнецов (53-я), причем эта шайба стала для игрока восемнадцатой в нынешнем сезоне.

Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин и российские же защитник команды Дмитрий Орлов не записали на свой счет матче результативных действий. Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов также не отметился в игре ничем результативным.

Отметим, по итогам матча в активе «Филадельфии» стало 67 очков, что позволило клубу подняться на седьмое место турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. Для «Вашингтона» это первое разгромное поражение в нынешнем сезоне, клуб находится там де на втором месте с 77 очками в активе.