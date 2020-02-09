Детройт, США, , 08:51 — REGNUM Баскетбольный клуб «Нью-Йорк Никс» переиграл команду «Детройт Пистонз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра состоялась на паркете площадки «Литтл Сизарс-арена» в Детройте и закончилась со счетом 92:95 в пользу гостей.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Пистонз» Реджи Джексон, который остановился в шаге от дабл-дабла с 20 очками и 9 результативными передачами.

У «Никс» самым результативным оказалось сразу два игрока: лёгкий форвард Уэйн Эллингтон и форвард Джулиус Рэндл, которые оба набрали по 17 очков за игру.

Отметим, эта победа для «Никс» стала пятой в последних семи матчах нынешнего регулярного сезона НБА и четвертой подряд. Для «Детройта» данное поражение стало пятым в последних семи играх.