Тампа, США, , 08:47 — REGNUM Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтингз» обыграл команду «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра проходила на льду «Амали-Арены» в Тампе и закончилась в пользу хозяев со счетом 3:1.

Голами в составе победителей отметились Брейден Пойнт (21-я минута), Картер Вераге (47-я) и Стивен Стэкомос (59-я в пустые ворота).

Автором единственной шайбы «Айлендерс» стал Деррик Брассар, отличившийся на 53-й минуте в большинстве.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился в матче двумя результативными передачами.

Отметим, по итогам встречи в активе «Тампы» стало 765 очков, что позволяет клубу находиться на третьей позиции в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. У «Айлендерс» 68 очков и шестое место там же.