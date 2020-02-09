Индианаполис, США, , 08:33 — REGNUM Баскетбольный клуб «Нью-Орлеан Пеликанз» переиграл команду «Индиана Пэйсерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «Банкерс Лайф Филдхаус» в Индианаполисе и закончилась в пользу гостей со счетом 117:124.

Наиболее результативным игроком встречи оказался разыгрывающий «Пеликанз» Джру Холидей, оформивший в матче дабл-дабл с 31 очком и 10 результативными передачами.

У «Индианы» самым результативным стал защитник Джереми Лэмб, который набрал за игру 26 очков.

Отметим, данная победа стала для «Нью-Орлеана» пятой в последних семи играх нынешнего регулярного сезона НБА. Для «Индианы» данное поражение стало шестым в последних семи матчах и пятым подряд.