Монреаль, Канада, , 08:34 — REGNUM Хоккейный клуб «Монреаль Канадиенс» переиграл в овертайме команду «Торонто Мэйпл Лифз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась на льду арены «Белл-центр» в Монреале и закончилась в пользу хозяев в овертайме со счетом 2:1.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 1:1. На гол форварда «Торонто» Джона Тавареса на 42-й минуте, хозяева ответили шайбой своего защитника Марко Сканделлы на 58-й.

Победу хозяевам в овертайме принес российский форвард «Монреаля» Илья Ковальчук, отличившийся на 62-й минуте.

Отметим, по итогам встречи в активе «Монреаля» стало 61 очко, что позволяет команде уверенно занимать одиннадцатое место турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. У «Торонто» 66 очков и восьмое место там же.