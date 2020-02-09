Аллентаун, США, , 08:34 — REGNUM Кубинский боксёр Гильермо Ригондо оказался сильнее представителя Венесуэлы Либорио Солиса в поединке за вакантный титул чемпиона мира в весовой категории до 53,52 кг по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), который проходил в Аллентауне (штат Пенсильвания, США).

Первая половина боя прошла в примерно равной борьба, а вторая — при небольшом доминировании Ригондо, что и сказалось на итоговом результате.

По итогам всех заявленных двенадцати раундов победу раздельным решением суде со счетом 115:112, 112:11 521 116:111 одержал кубинский боксер.

Таким образом Ригондо вновь стал обладателем чемпионского пояса WBA, так как он уже был чемпионом WBA в весе до 55,22 кг в 2012—2015 и 2016−2018 годах, а также владел титулом Всемирной боксерской организации (WBO) в этом же весе в 2013—2015 годах. Это двадцатая (13 — нокаутом) победа кубинца на профессиональном ринге при одном поражении и одном бое, признанном несостоявшемся.