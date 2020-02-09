Шарлотт, США, , 08:05 — REGNUM Баскетбольный клуб «Даллас Маверикс» обыграл команду «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «Спектрум-центр» в Шарлотт и закончилась со счетом 100:116 в пользу гостей.

При этом наиболее результативным игроком встречи оказался защитник «Шарлотт» Девонте Грэм, оформивший в игре дабл-дабл с 26 очками и 10 результативными передачами.

У «Далласа» самым результативным стал разыгрывающий Сет Карри, набравший за матч 26 очков.

Отметим, данная победа стала для «Далласа» третьей за последние семь игра текущего регулярного сезона НБА. Для «Шарлотт» это поражение стало шестым в последних семи матчах и четвертым подряд.