Ньюарк, США, , 08:04 — REGNUM Хоккейный клуб «Нью-Джерси Дэвилз» уверенно обыграл с «сухим» нулевым счетом команду «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра проходила на льду арены «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Голами в составе победителей отличились российский форвард «Дэвилз» Никита Гусев (26-я минута), Блейк Коулман (28-я в большинстве) и Кайл Палмьери (31-я).

Отметим, по итогам встречи в активе «Нью-Джерси» стало 50 очков, клуб находится на четырнадцатом месте турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. У «Лос-Анджелеса» 43 очка и последняя, пятнадцатая строчка на Западе.