Мадрид, , 08:02 — REGNUM Мадридский футбольный клуб «Атлетико» обыграл с минимальным счетом команду «Гранада» в матче двадцать третьего тура испанской Примеры.

Игра прошла на поле стадиона «Ванда Метрополитано» в Мадриде и закончилась с минимальным счетом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного во встрече мяча стал нападающий Анхель Корреа, отличившийся уже на 6-й минуте игры.

Отметим, по итогам встречи в активе мадридского «Атлетико» стало 39 очков, команда находится на четвертой строчке турнирной таблицы испанкой Примеры. У «Гранады» 30 очков и десятое место.