Орландо, США, , 07:49 — REGNUM Баскетбольный клуб «Милуоки Бакз» уверенно переиграл команду «Орландо Мэджик» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «Эмвей-центр» в Орландо и закончилась со счетом 95:112 в пользу гостей.

Наиболее результативным игроком встречи оказался центровой «Милуоки» Брук Лопес, который набрал за игру 23 очка.

У «Орландо» самым результативным стал черногорский центровой клуба Никола Вучевич, оформивший в матче дабл-дабл с 21 очко и 14 подборами.

Отметим, эта победа стала для «Милуоки» шестой в последних семи играх текущего регулярного сезона НБА. Для «Орландо» данное поражение стало шестым в последних семи матчах и третьим подряд.