Виннипег, Канада, , 07:37 — REGNUM Хоккейный клуб «Виннипег Джетс» обыграл команду «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась на льду арены «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге и закончилась в пользу хозяев со счетом 5:2.

Главным героем встречи стал финский форвард «Джетс» Патрик Лайне, который оформил в матче хет-трик (38-я, 40-я и 49-я минуты), трижды отличившись в большинстве. Ещё по голу у «Виннипега» забили Нил Пионк (9-я) и Кайл Коннор (28-я)

У «Оттавы» шайбами отметились Жан-Габриэль Пажо (21-я) и Миккель Бёдкер (39-я).

Отметим, по итогам матча в активе «Виннипега» стало 61 очко, клуб находится на седьмом месте турнирной таблицы Западной конференции НХЛ. У «Оттавы» 47 очков и пятнадцатое, предпоследнее место на Востоке.