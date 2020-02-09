Верона, Италия, , 07:29 — REGNUM Футбольный туринский клуб «Ювенутс» проиграл команде «Верона» в матче двадцать третьего тура итальянской футбольной Серии А.

Игра проходила на поле стадиона «Марк-Антонио Бентегоди» в Вероне и закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Счет в матче был открыт только на 65-й минуте усилиями португальского форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Однако на этом футбольная удача гостей закончилась. На 76-й минуте уругвайский хавбек «Вероны» Родриго Бентанкур счет сравнял, а на 86-й его коллега по команде нападающий Джампаоло Паццини удачно реализовал одиннадцатиметровый удар, назначенный в ворота «Ювентуса» и этим принес хозяевам победу.

Отметим, по итогам встречи в активе «Вероны» стало 34 очка, что позволяет клубу находиться на шестой строчке турнирной таблицы итальянской Серии А. У «Ювентуса» 54 очка, клуб является лидером итальянского чемпионата по футболу.