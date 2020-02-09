Торунь, , 07:12 — REGNUM Легкоатлет из Швеции Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении на международном турнире, проходившем в Торуни (Польша).

Со второй попытки 20-летний спортсмен преодолел высоту в 6 метров 17 сантиметров.

«С тех пор, как я в подгузниках начал прыгать на своем заднем дворе, хотел стать лучшим, побить мировой рекорд», — заявил по поводу своего достижения сам легкоатлет, слова которого приводит European Athletics.

Также он добавил, что данный рекорд был его мечтой с трехлетнего возраста.

Отметим, предыдущий рекорд в данной дисциплине принадлежал французскому легкоатлету Рено Лавиллени, который установил его в 2014 году, взяв высоту в 6 метров 16 сантиметров.