Стокгольм, , 21:12 — REGNUM Сборная Швеции по хоккею переиграла с крупным счетом команду России на «Шведских играх» в Стокгольме. Встреча прошла 8 февраля на «Эрикссон Глоб Арене» и завершилась со счётом 5:2.

В составе проигравших шайбы забросили Павел Порядин и Павел Кудрявцев. У победителей голевыми действиями отметились Маркус Нильссон, Самуэль Фагемо, Лукас Бенгтссон (дубль) и Эмиль Сюльвегорд.

Таким образом, сборная России уступила во втором матче подряд.

Как передавало ИА REGNUM, 7 февраля в Хельсинки закончился хоккейный матч третьего этапа Евротура «Шведские игры» между сборными России и Финляндии. Итоговый счет — 0:3 в пользу финской команды.

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