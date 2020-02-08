Мадрид, , 20:14 — REGNUM 8 февраля в Хетафе (Испания) на стадионе «Колозеум Альфонсо Перес» между командами «Хетафе» и «Валенсия» был разыгран матч в рамках 23-го тура Примеры 2019/20. Игра завершилась крупной победой «синих» со счетом 3:0.

По статистике этот матч стал худшим для «летучих мышей» в сезоне по количеству угловых и ударов по воротам соперника. Единственным светлым пятном «Валенсии» в этом матче был вратарь Хауме Доменек, совершивший 6 спасений.

Самым ценным футболистом встречи с оценкой 8.81 стал автор дубля Хорхе Молина, совершивший 2 успешные обводки, 1 отбор и выигравший 3 воздушных единоборства. Точность передач испанца составила 74%.

«Хетафе», набрав 42 очка, ворвался на третью строчку в турнирной таблице, отставая от «Барселоны» и «Реала» на 4 и 7 очков соответственно. «Валенсия» с 37-ю баллами временно расположилась на пятой позиции.

Статистика матча («Хетафе"/"Валенсия»)

Удары 22/5

Удары в створ 11/0

Владение мячом 52%/48%

Фолы 11/7

Угловые 10/0

WhoScored 7.22/6.25

Составы на матч:

«Хетафе»: Сория, Даконам, Эчеита, Оливейра, Суарес, Ньом, Кукурелья, Арамбарри, Максимович, Мата, Молина.

Запас: Чичисола, Кабако, Анхель (↑ 80), Дейверсон, Джейсон, Тимор, Кенеди (↑ 61).

Главный тренер: Хосе Бордалас.

«Валенсия»: Доменек, Паулиста, Дьякаби, Гайа, Флоренци, Кондогбья, Солер, Парехо, Торрес, Родриго, Гомес.

Запас: Коррейя, Мангала, Гуэдеш (↑ 59), Каншэн (↑ 70), Собрино, Риверо, Эскердо.

Главный тренер: Альберт Селадес.

Бригада арбитров: Рикардо Бенгоэчеа | Роберто дель Паломар | Хон Нунес | Альваро Варон Асеитон.

Желтые карточки: Ньом — 23, Торрес — 63, Паулиста — 64, Суарес — 64, Гомес — 65, Дьякаби — 71, Арамбарри — 75, Эчеита — 90.

Красные карточки: Флоренци — 78.

Голы: Хорхе Молина 58 — 1:0, Хорхе Молина 67 — 2:0, Хайме Мата (Анхель) 87 — 3:0.

«Валенсия» в 23-м туре Примеры была разгромлена «Хетафе»