Мадрид, 8 февраля 2020, 20:14 — REGNUM 8 февраля в Хетафе (Испания) на стадионе «Колозеум Альфонсо Перес» между командами «Хетафе» и «Валенсия» был разыгран матч в рамках 23-го тура Примеры 2019/20. Игра завершилась крупной победой «синих» со счетом 3:0.
По статистике этот матч стал худшим для «летучих мышей» в сезоне по количеству угловых и ударов по воротам соперника. Единственным светлым пятном «Валенсии» в этом матче был вратарь Хауме Доменек, совершивший 6 спасений.
Самым ценным футболистом встречи с оценкой 8.81 стал автор дубля Хорхе Молина, совершивший 2 успешные обводки, 1 отбор и выигравший 3 воздушных единоборства. Точность передач испанца составила 74%.
«Хетафе», набрав 42 очка, ворвался на третью строчку в турнирной таблице, отставая от «Барселоны» и «Реала» на 4 и 7 очков соответственно. «Валенсия» с 37-ю баллами временно расположилась на пятой позиции.
Статистика матча («Хетафе"/"Валенсия»)
Удары 22/5
Удары в створ 11/0
Владение мячом 52%/48%
Фолы 11/7
Угловые 10/0
WhoScored 7.22/6.25
Составы на матч:
«Хетафе»: Сория, Даконам, Эчеита, Оливейра, Суарес, Ньом, Кукурелья, Арамбарри, Максимович, Мата, Молина.
Запас: Чичисола, Кабако, Анхель (↑ 80), Дейверсон, Джейсон, Тимор, Кенеди (↑ 61).
Главный тренер: Хосе Бордалас.
«Валенсия»: Доменек, Паулиста, Дьякаби, Гайа, Флоренци, Кондогбья, Солер, Парехо, Торрес, Родриго, Гомес.
Запас: Коррейя, Мангала, Гуэдеш (↑ 59), Каншэн (↑ 70), Собрино, Риверо, Эскердо.
Главный тренер: Альберт Селадес.
Бригада арбитров: Рикардо Бенгоэчеа | Роберто дель Паломар | Хон Нунес | Альваро Варон Асеитон.
Желтые карточки: Ньом — 23, Торрес — 63, Паулиста — 64, Суарес — 64, Гомес — 65, Дьякаби — 71, Арамбарри — 75, Эчеита — 90.
Красные карточки: Флоренци — 78.
Голы: Хорхе Молина 58 — 1:0, Хорхе Молина 67 — 2:0, Хайме Мата (Анхель) 87 — 3:0.
«Валенсия» в 23-м туре Примеры была разгромлена «Хетафе»