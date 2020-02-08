Берлин, , 19:59 — REGNUM 8 февраля в Берлине на «Олимпийском стадионе» команды «Герта» и «Майнц-05» встретились в рамках 21-го тура Бундеслиги сезона 2019/20. Игра завершилась уверенной победой коллектива Ахима Байерлорцера со счетом 3:1.

«Майнц-05» одержал седьмую победу в сезоне, набрал 21 очко и укрепился на 15-й позиции вне зоны вылета. «Герта» с 23-мя баллами расположилась строчкой выше.

Самым ценным игроком встречи с оценкой 8.61 был признан 26-летний шведский центральный полузащитник Робин Куайсон, оформивший хэт-трик (17, 82, 90), совершивший 4 успешные обводки и 1 отбор. Точность передач хавбэка составила 80%.

Статистика матча («Герта"/"Майнц-05»)

Удары 12/10

Удары в створ 3/3

Владение мячом 60%/40%

Фолы 14/1

Угловые 10/1

WhoScored 6.54/6.84

Составы на матч:

«Герта»: Ярштейн, Штарк, Бойата, Груич, Миттельштадт, Торунарига, Аскасибар, Майер, Вульф, Кепке, Пентек.

Запас: Крафт, Шельбред, Рекик, Дарида, Клюнтер, Дилросун (↑ 46), Ибишевич (↑ 72), Платтенхардт, Лукебакио (↑ 46).

Главный тренер: Юрген Клинсман.

«Майнц-05»: Зентнер, Брума, Сен-Жюст, Латца, Ньякат, Озтунали, Баррейру, Бросински, Боку, Салаи, Куайсон.

Запас: Кариколь (↑ 66), Бетью, Матета, Дон Вон, Кунде (↑ 76), Онисиво (↑ 81), Мвене, Беркардт, Дахмен.

Главный тренер: Ахим Байерлорцер.

Бригада арбитров: Мартин Петерсен | Александер Затер | Жан Клеменс Нитцель | Марсель Унгер.

Желтые карточки: Аскасибар — 36, Латца — 69, Вульф — 70, Бойата — 90.

Красные карточки: Вульф — 89.

Забитые мячи: Робин Куайсон (Левин Озтунали) 17 — 0:1, Робин Куайсон (Карим Онисиво) 82 — 0:2, Дедрик Бойата (Доди Лукебакио) 84 — 1:2, Робин Куайсон (пенальти) 90 — 1:3.