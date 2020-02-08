Фрайбург, Германия, , 19:46 — REGNUM 8 февраля во Фрайбурге на стадионе «Шварцвальд-Арена» команды «Фрайбург» и «Хоффенхайм» встретились в рамках 21-го тура высшего дивизиона Германии сезона 2019/20. Игра завершилась победой хозяев.

Гол 23-летнего форварда сборной Германии Джан-Луки Вальдшмидта на 40-й минуте стал для форварда 6-м в сезоне во всех турнирах на клубной уровне (5 — Бундеслига, 1 — Кубок Германии).

«Фрайбург» одержал девятую победу в сезоне, набрал 32 очка и укрепился на 8-й позиции. «Хоффенхайм» с 33-мя баллами до конца тура расположился строчкой выше.

MVP матча с оценкой 7.65 был признан 27-летний немецкий вратарь Александер Шволов, совершивший 6 сейвов. Точность передач футболиста составила 77%.

Статистика матча («Фрайбург"/"Хоффенхайм»)

Удары 12/24

Удары в створ 6/6

Владение мячом 49%/51%

Фолы 10/14

Угловые 5/10

WhoScored 6.90/6.49

Составы на матч:

«Фрайбург»: Шволов, Шмид, Хайнц, Кох, Гюнтер, Абраши, Хеллер, Хефлер, Чханхун, Вальдшмидт, Петерсен.

Запас: Линхарт, Шлоттербек, Гульде (↑ 28), Франц, Хаберер (↑ 72), Саллай, Флеккен, Грифо (↑ 83), Темпельманн.

Главный тренер: Кристиан Штрайх.

«Хоффенхайм»: Пентке, Бичакчич, Хюбнер, Пош, Кадержабек, Руди, Гриллич, Самассеку, Сков, Дабур, Баумгартнер.

Запас: Стафилидис, Нортвейт, Ларсен (↑ 82), Бебу (↑ 60), Цубер, Эссер, дос Сантос, Бейер (↑ 88).

Главный тренер: Алфред Схредер.

Бригада арбитров: Свен Яблонски | Хольгер Хеншель | Норберт Грудзински | Йохан Пфайфер.

Желтые карточки: Хеллер — 39, Дабур — 39, Руди — 66, Хефлер — 77, Хюбнер — 80, Абраши — 90.

Забитые мячи: Джан-Лука Вальдшмидт (пенальти) 40 — 1:0.