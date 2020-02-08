Вольфсбург, Германия, , 19:39 — REGNUM 8 февраля в Вольфсбурге (Германия) на стадионе «Фольксваген-Арена» команды «Вольфсбург» и «Фортуна» (Дюссельдорф) встретились в рамках 21-го тура высшего дивизиона Германии 2019/20. Игра завершилась паритетом сторон.

Самым ценным игроком встречи с оценкой 7.69 по версии whoscored был признан 27-летний немецкий латераль Маттиас Циммерманн, выигравший 2 воздушные дуэли и совершивший 1 отбор. Точность передач футболиста составила 73%.

«Фортуна» набрала 17 очков и поднялась на 16-ю позицию. «Вольфсбург» со статистикой 7−7-7 и 28-ю баллами остался на 10-м месте.

Статистика матча («Вольфсбург"/"Фортуна»)

Удары 8/8

Удары в створ 5/1

Владение мячом 51%/49%

Фолы 11/13

Угловые 3/5

WhoScored 6.50/6.56

Составы на матч:

«Вольфсбург»: Кастельс, де Азеведо, Руссийон, Понграчич, Кнохе, Мехмеди, Гилавоги, Шлагер, Арнольд, Гинчек.

Запас: Силва, Брекало, Вегорст (↑ 46), Клаус, Перван, Герхардт, Мбабу (↑ 27), Брукс, Виктор (↑ 74).

Главный тренер: Оливер Гласнер.

«Фортуна»: Кастенмайер, Хоффманн, Айхан, Зуттнер, Моралес, Бериша, Томми, Штогер, Циммерманн, Хеннингс, Текпетей.

Запас: Рензинг, Касим, Баркок, Пледль (↑ 74), Йоргенсен (↑ 40), Гиссельманн, Ампома (↑ 61), Зоботтка, Циммер.

Главный тренер: Уве Реслер.

Бригада арбитров: Тобиас Штилер | Гиттельманн Кристиан | Тобиас Шиффнер | Бенедикт Кемпкес.

Желтые карточки: Хоффманн — 79.

Красные карточки: Понграчич — 48.

Забитые мячи: Маттиас Циммерманн (Бернард Текпетей) 13 — 0:1, Ренато Штеффен (Адмир Мехмеди) 50 — 1:1.